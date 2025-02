Dramma sulla Togliatti: investito e ucciso mentre attraversa con il cane. Caccia al pirata della strada

Roma piange un’altra vittima della strada. Un’altra tragedia, un’altra vita spezzata sull’asfalto della città. Giuseppe Francesco Letizia, 61 anni, è stato travolto e ucciso nella serata di ieri mentre attraversava viale Palmiro Togliatti con il suo cane. Un impatto devastante, una scena straziante. L’automobilista che lo ha colpito non si è fermato: è fuggito via, lasciando l’uomo a terra senza nemmeno voltarsi indietro.

Era quasi buio quando Giuseppe, residente a Centocelle ma originario di Napoli, ha provato ad attraversare la Togliatti all’altezza del civico 1200, proprio di fronte al Centro Carni. Forse stava tornando a casa, forse si stava godendo una passeggiata serale con il suo fedele compagno a quattro zampe.

In quel momento, però, un’auto – secondo i testimoni una Lancia Phedra – è piombata su di lui a tutta velocità. L’impatto lo ha sbalzato a diversi metri di distanza, rendendo inutili i soccorsi.

Chi era alla guida non si è fermato. Nessuna frenata, nessun tentativo di aiutare la vittima, nessun senso di responsabilità. Solo una fuga disperata, nella speranza di far perdere le proprie tracce.

Ma alcuni testimoni hanno avuto il sangue freddo di annotare il numero di targa, un dettaglio fondamentale che ora è nelle mani degli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Le indagini sono in corso e, secondo fonti investigative, il pirata della strada potrebbe avere ormai le ore contate.

Per Giuseppe Francesco Letizia non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, accorsi immediatamente sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso. Il suo cane, invece, incredibilmente, è rimasto illeso. Un dettaglio che fa ancora più male: l’animale, forse smarrito e spaventato, è rimasto accanto al suo padrone fino all’ultimo, senza comprendere il dramma appena consumato.

Con la morte di Giuseppe, il numero di pedoni uccisi dall’inizio dell’anno sale a sei. Sei vite spezzate in poco più di un mese. Sei famiglie distrutte da una città che continua a essere teatro di incidenti mortali.

Ora la caccia al pirata della strada è aperta. Se identificato, l’automobilista rischia pesanti accuse: omissione di soccorso e omicidio stradale. Due reati che potrebbero costargli anni di carcere, ma che non restituiranno la vita a Giuseppe Francesco Letizia.

