Droga a Roma, raffica di blitz dal Quarticciolo a San Basilio: 15 arresti

Un’altra giornata di lavoro intensa per i Carabinieri del comando di Roma, impegnati in una vasta operazione contro la criminalità diffusa nel quadrante est della città.

L’attività investigativa ha portato allo smantellamento di diverse reti di spaccio al dettaglio e magazzini logistici: tutti gli arresti eseguiti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

San Basilio, il magazzino dell’hashish

Il colpo più duro alla logistica criminale è arrivato a piazza Teodoro Morgia. Dopo giorni di appostamenti, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento di un 35enne romano, scoprendo un vero e proprio deposito di stupefacenti: 25 panetti di hashish per un totale di 2,5 chilogrammi.

L’abitazione serviva come base per rifornire i pusher della zona nord-est della capitale.

Tensioni al Quarticciolo e Tor Bella Monaca

Anche negli altri quartieri dell’est la pressione delle forze dell’ordine non è mancata. Al Quarticciolo un 32enne già noto alle autorità ha tentato di scagliarsi contro i Carabinieri durante un controllo; addosso aveva dosi di crack e cocaina.

In via Ostuni, un giovane di 20 anni è stato sorpreso mentre nascondeva 90 dosi tra le siepi.

A Tor Bella Monaca tre ragazzi sono stati arrestati mentre “presidiavano” i palazzoni di via dell’Archeologia e largo Mengaroni, trovati in possesso di oltre 100 dosi pronte alla vendita.

Contanti e auto a noleggio per eludere i controlli

L’operazione ha rivelato anche strategie per aggirare i controlli: un 33enne è stato fermato nel quadrante nord con 5.500 euro in contanti e cocaina.

In viale Togliatti e Tor Cervara due giovani a bordo di un’auto a noleggio sono stati sorpresi con hashish e cocaina, mentre in zona una coppia deteneva 1.000 euro in banconote di piccolo taglio.

