Droga, evasione e grimaldelli: maxi operazione dei Carabinieri a Monteverde Nuovo

Un blitz dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere ha acceso i riflettori sul quartiere di Monteverde Nuovo, nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo del territorio finalizzata a contrastare illegalità e degrado urbano, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Nel corso dei controlli, sei persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica. Tra queste:

un romano di 21 anni e un egiziano di 31, trovati in possesso di cocaina e hashish , oltre a un bilancino di precisione;

Durante le operazioni, i militari hanno anche segnalato tre persone alla Prefettura per uso personale di droga, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti; uno di questi è stato sottoposto al provvedimento D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle aree urbane).

Infine, sempre nell’ambito dei controlli, un egiziano di 35 anni è stato sottoposto al D.A.C.U.R., con divieto di avvicinamento alle aree perimetrali dell’ospedale San Camillo per la durata di due anni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.