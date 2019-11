Due appuntamenti culturali nel IV municipio

Segnaliamo due appuntamenti culturali di questa settimana nel IV municipio:

Venerdì 8 novembre, alle ore 21,00, al centro culturale Gabriella Ferri, si parlerà de “I Cavalieri della tavola rotonda”; INGRESSO “GRATUITO”.

Sabato 9 novembre, alle ore 19.00, in via Enrico Serretta n. 19 (di fronte alla scuola di via A. Tedeschi, a 200 mt. circa da largo Beltramelli), concerto per pianoforte, organizzato dall’Istituto Musicale Arcangelo Corelli (direttore Antonello Bucca), a cura del M° Marco Lo Muscio.

Con la tessera di sostenitore (costo 5 euro) si ha diritto all’ascolto di tre concerti in un anno. A partire dalla data della sottoscrizione

La locandina