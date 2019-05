Due appuntamenti musicali alla libreria Todomodo

Segnaliamo due appuntamenti musicali che si svolgeranno nella libreria Todomodo questo fine settimana.

Venerdì 31 alle ore 21.00 concerto di Mimì Sterrantino e Davide Campisi che si esibiranno in Disamara Tour. I due cantautori siciliani presentano uno spettacolo musicale proponendo brani scritti e composti dai due artisti e rimescolati in una nuova ricetta musicale fatta di sonorità mediterranee e della musica da strada.

Tanta sicilia e tanta magia.

Sempre Venerdì 31 maggio alle ore 18.00 si svolgerà la presentazione del libro “Le rose di Sharon” di Claudia Disi (Edizioni Ensemble). Due carichi misteriosi attraversano l’Europa, una setta agisce nell’ombra per realizzare un folle piano… il resto sarà in parte raccontato dall’autrice a dalle pagine del libro.

Sabato 1 Giugno alle ore 21.00 serata di musica e parole in particolare “El lunfardo y el tango Concierto y poemas”, per lasciarsi trasportare nei vicoli di Buenos Aires dalla voce di Lisa Del Grande e dalla chitarra di Jorge Omar Sosa

Come sempre, per chi lo desidera ci sarà la possibilità di cenare.

Per info e prenotazioni 0631079007 oppure 3703607908 (solo WhatsApp)