Due appuntamenti presso la Libreria Todomodo via Bellegra 46.

Sabato 28 settembre: a partire dalle ore 21.00 con “Attenti a quel duo” Gianluca Sebastianelli (voce) e Fabio Messa (voce e tastiera) eseguiranno in concerto brani di musica italiana e internazionale. Come sempre, per chi lo desidera ci sarà la possibilità di cenare. Per maggiori informazioni e per prenotare chiamare al n.ro 0631079007 oppure al numero 3703607908 (solo WhatsApp) o via email a libreria@todomodonline.it

Martedì primo ottobre alle ore 20.00 si svolgerà la presentazione di “ A mani nude” libro di esordio di Filippo Gatti; L’autore dialogherà con i lettori e il giornalista Angelo Dino Surano.

Il libro è uno spaccato sul sud d’Italia ma anche sui drammi e le contraddizioni della società odierna; ma in un crescendo drammatico e quasi romantico i valori si capovolgono: la violenza, gli affari sporchi il dolore cedono il passo a ciò che in fondo avvolge ciascuno un disperato bisogno di amore.

Seguirà l’appuntamento un’aperitivo con l’autore.

