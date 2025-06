Due eventi alla Caverna di Platone

Due appuntamenti alla Caverna di Platone – in via degli Scipioni 175a, Roma-Prati:

il 25 giugno 2025 alle 18.00 per partecipare ad un’ Onirodramma (la drammatizzazione di un sogno)

per partecipare ad un’ (la drammatizzazione di un sogno) sabato 28 giugno, un concerto molto particolare Omaggio alla musica di Mulatu Astake ed una cena buffet conclusiva.

Ingresso a sottoscrizione libera

La Caverna di Platone, simbolo ancestrale di grembo materno e rinascita, riapre le sue porte a Roma come un luogo di incontro tra innovazione e tradizione. Situata nel quartiere Prati a Roma, l’associazione culturale rappresenta un crocevia dove le modalità di comunicazione contemporanee convivono con l’espressione umana archetipale, un luogo dove arte, scienza e ricerca trovano una casa comune.

La Caverna di Platone è uno spazio unico, dove l’innovazione multimediale si integra con le scienze del simbolo e il teatro. Qui, le modalità di comunicazione contemporanee si fondono con le espressioni archetipiche dell’umanità. Un’esperienza artistica che invita a riflettere, connettersi e riscoprire il potere trasformativo dell’arte.

ONIRODRAMMA con Katriona Munthe il 25 giugno alle 18.00

Una musica eterea, meditativa e soprattutto guaritiva; un bagno sonoro in una immersione immaginale nella Caverna di Platone perché le vibrazioni sonore ci innalzino, rilassandoci, armonizzandoci tutti nell’unico nostro universo umano.

Sara Galassini con i suoi strumenti, porterà alla coscienza dell’ascolto profondo e alla consapevolezza del viaggio nella musica della nostra anima perché é la profondità del nostro sentire che tocca l’emozione ed insieme con Katriona Munthe attraverso il racconto dei sogni, vedremo animarsi i teatri interiori della psiche. Si potrà entrare in contatto con quella realtà autonoma, potente ed incommensurabile creatività inconscia per mettere in scena il vostro personale Onirodramma. Esperienza di essere regista e decidere coloro i quali – fra i membri del gruppo – rappresenteranno le vostre figure interiori. Ognuno parteciperà al sogno dell’altro ed insieme, cercheremo di cogliere il suo progetto creativo.

N.B. Oltre ad essere un centro di sperimentazione artistica, La Caverna di Platone offre un percorso di certificazione di «Biodrammatista»: l’accreditamento al primo livello di specializzazione che consente in Italia ed in America di lavorare come mimo nel Teatro Trasformativo a Roma e di partecipare come professionista alle attività di B.I.O.S (The Biodrama Institute of San Francisco) in California.

Omaggio alla musica di Mulatu Astake

SABATO 28 GIUGNO ALLE ORE 18.00 con il trio G.E.A. Cosimo Fiaschi (sax soprano) Stefano Zambon (contrabbasso), Pierluigi Foschi (voce).

Un omaggio alla radice musicale e culturale africana, che più di ogni altra ha ispirato il vasto universo del jazz, che in questo caso passa attraverso le reinterpretazione delle composizioni del vibrafonista etiope Mulatu Astakte, dal quale il trio trae la propria ispirazione creativa. Lo strumento interpretativo principale delle composizioni è naturalmente quello dell’improvvisazione, tramite la quale il trio dà vita a un’esperienza capace di restituire con tatto e decisione quel senso di sottile spaesamento che l’ethio-jazz non di rado induce nell’ascoltatore, declinandolo in chiave più vicina al nostro tempo e comprensione.

Cosimo Fiaschi sassofonista soprano, improvvisatore e compositore classe 1998. Dedito a una profonda ricerca dello spettro delle possibilità timbriche del suo strumento, con particolare attenzione alla sfera dei multifonici. Suona in contesti di musica improvvisata e contemporanea, sia in solo che in ensemble eterogenei. Laureato in Sassofono alla Siena Jazz University. Ha all’attivo otto pubblicazioni edite da etichette europee, e si è esibito in numerosi festival di prestigio in vari paesi del mondo.

Stefano Zambon, contrabbassista di Milano classe 1997. Nonostante la giovane età versatilità ed eclettismo gli permettono di maturare diverse esperienze all’interno del panorama jazz italiano. Registra dischi (Tuk Music, Abeat Records, Emme Record Label…) e si esibisce nei più importanti festival nazionali (Umbria Jazz, Time in Jazz, Pescara Jazz, JazzMI, Bergamo Jazz…).

Pierluigi Foschi classe 1993. Si Laurea con il massimo dei voti presso l’“Accademia Siena Jazz” proponendo due tesi che riguardano l’interpretazione psicologica del ritmo. Durante il percorso accademico si esibisce con il maestro Alessandro Giachero a Oslo con il gruppo “Typen” dedicato alle teorie di C.G. Jung e alla sua psicologia analitica, oltre che a registrare due dischi usciti per la “Aut Records” e per la “Fonterossa Records”. Si è esibito inoltre nei più importanti festival italiani.

Informazioni – La Caverna di Platone – via degli Scipioni 175/a – Roma

