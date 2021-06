Duo Paganini… si ripete. Di nuovo in concerto

Presso la chiesa di Sant’Antonio, venerdì 11 giugno 2021, Harmonia Coeli, grazie al contributo della BCC di Roma, promuoverà il Duo Paganini finalmente di nuovo dal vivo!

La performance sarà parte delle attività che si svolgeranno in occasione della festa del santo al quale è dedicata la chiesa in via Circonvallazione Appia 150 (Roma).

Per più di un anno il tempo ha acquisto una valenza quasi fisica, era necessario attendere, farlo scorrere, avere la pazienza di non volerlo accelerare.

I musicisti, e tutti gli appassionati di musica, conoscono bene il valore del tempo.

Il tempo, scandito dai battiti regolari del metronomo, riacquisterà venerdì 11 maggio p.v. un alto, altissimo valore; quel tempo dilatato durante i mesi della pandemia finalmente seguirà di nuovo i battiti del metronomo.

Il Duo Paganini, composto dai maestri Francesco Cappelletti al violino e Gabriele Curciotti alla chitarra, riproporrà alcune composizioni ritrascritte per l’occasione: Rossini, De Falla, Ravel, Debussy, Shostakovich e in versione non trascritta Paganini.

Grazie alla loro interpretazione quel tempo allungato, ristretto, calcolato da tutti noi acquisterà quasi una valenza fisica e sarà ascoltato grazie alla maestria dei due esecutori.

Nelle note che saranno suonate lo spirito dei compositori e la passione dei mastri musicisti si unirà per permettere a coloro che volgiano ascoltare un momento che, è il caso di dirlo, andrà oltre il tempo fisico della performance.

Chi vorrà potrà intervenire e partecipare presso al Chiesa di Sant’Antonio in via Circonvallazione Appia 150 a Roma.

L’evento inizierà alle 19.15, e l’ingresso sarà ad offerta libera.