Editoria, Celli: sostegno a giornalisti Agenzia Dire

“Solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti dell’Agenzia Dire, che vivono una situazione di grande difficoltà a causa dei ritardi nel pagamento degli stipendi.

Mi unisco agli appelli affinchè possa essere trovata al più presto una soluzione concreta che consenta di sbloccare la vicenda e di garantire ai lavoratori il riconoscimento dei loro diritti.

È fondamentale tutelare il lavoro e la professionalità di chi ogni giorno assicura un’informazione puntuale e di qualità. Agenzie come la Dire rappresentano un presidio indispensabile per la pluralità e la libertà dell’informazione, valori che vanno sostenuti e difesi in ogni sede”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.