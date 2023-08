Elena Romagnoli confermata “Classical Music Talent”

Elena Romagnoli si è confermata “Classical Music Talent” al XVII Concorso Nazionale per Solisti, Formazioni, Cori e Orchestre edizione 2023.

La notizia è del 16 agosto 2023: la giovanissima Elena Romagnoli collianienense che a maggio si era iscritta al XVII Concorso Nazionale per Solisti, Formazioni, Cori e Ochestre edizione 2023, per la sua bellissima performance al vibrafono, è stata selezionata tra oltre 160 iscritti.

Ad ottobre parteciperà agli altri 2 round: semifinale e finale. La nostra talentuosa concorre nella categoria A, cioè quella dei giovanissimi che non superano entro i 14 anni di età.

Il video

Questo video appartiene alla fase eliminatoria del concorso Giovani Musici, che lei ha superato con la virtuosistica esecuzione del “Concertino” di Oskar Rieding, trascritto per vibrafono dall’originale per violino.

Elena Romagnoli

Elena, che fin da bambina ha mostrato una grande capacità di esprimersi attraverso la musica, è andata poi acquisendo una solida formazione musicale seguendo i corsi di solfeggio e di pianoforte alla Scuola di Musica “Anton Rubinstein”, benemerita associazione di via Ernesto Rossi che in vent’anni ha cambiato il volto al panorama musicale di Colli Aniene e del IV Municipio.

Abbiamo scoperto Elena Romagnoli che, appena tredicenne, la sera del 4 dicembre 2022, al teatro Sala Vignoli al Pigneto, in una pregevole esecuzione orchestrale di “Pinocchio & altre storie” organizzata in occasione dei 50 anni del Pinocchio televisivo di Luigi Comencini (1916- 2007), ha entusiasmato gli spettatori per la sua splendida esecuzione alle percussioni.

Ora si tratta di aspettare l’esito della semifinale e il giudizio delle Commissioni di esperti, formate in larga maggioranza da Docenti delle SMIM (Scuole Medie ad Indirizzo Musicale) e dei Licei Musicali uniche delegate all’individuazione dei finalisti e all’attribuzione dei Premi Giovani Musici,.