Enorme incendio a San Basilio, in fiamme un capannone industriale: fumo visibile a distanza

Un grosso incendio è divampato nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2024 a San Basilio, nel IV municipio di Roma. Le fiamme si sono sviluppate da un capannone industriale della ditta Barone Autotrasporti, situato tra via Scorticabove e via Pieve Torina.

L’incendio ha provocato una densa nube nera che si è alzata sopra la città, visibile anche da quartieri lontani come Montesacro, Porta di Roma, Bufalotta e persino dal Raccordo Anulare all’altezza dell’Eur. Il fumo ha reso l’aria irrespirabile in alcune zone, tra cui Rebibbia, San Basilio e Torraccia.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con cinque autopompe serbatoio, quattro autobotti e la kilolitrica. La polizia di Stato, la polizia locale di Roma Capitale e il 118 hanno presenziato per gestire la viabilità, evacuare le persone a rischio e prestare soccorso.

Al momento non risultano feriti, ma le cause del rogo sono ancora da accertare. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il consigliere municipale Fabrizio Montanini ha dichiarato che l’incendio ha colpito un rivenditore di autotrasporti situato in una zona industriale, non in un centro abitato. Ha inoltre riferito di aver sentito scoppi di mezzi pesanti e auto che prendevano fuoco.

L’incendio è ancora in corso alle 8:15 di mercoledì 26 giugno. Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.

Seguono ulteriori aggiornamenti….

