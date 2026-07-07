Entra di notte nel reparto e ruba ai pazienti ricoverati: caccia al ladro al Policlinico Umberto I

Ha atteso che le luci del reparto si spegnessero e che i corridoi sprofondassero nel silenzio della notte per mettere a segno un furto particolarmente odioso.

Un ignoto sciacallo si è introdotto nelle corsie del reparto di Pneumologia del Policlinico Umberto I di Roma, muovendosi tra i letti dei malati addormentati per fare manbassa di smartphone e oggetti personali poggiati sui comodini delle stanze di degenza.

Il colpo, secondo le prime ricostruzioni, è stato consumato nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio 2026, in un orario compreso tra le 2 e le 3 del mattino, al secondo piano del nosocomio universitario nel quartiere San Lorenzo. Almeno tre i telefoni cellulari spariti nel nulla.

A far emergere l’accaduto è stata la denuncia presentata dal marito di una delle pazienti derubate, che ha ricostruito quanto avvenuto dopo il racconto della moglie e degli altri degenti coinvolti.

Secondo le testimonianze raccolte, poco prima della scoperta dei furti un uomo vestito completamente di nero, con un cappellino e uno zaino, sarebbe stato visto camminare nei corridoi del reparto. Una presenza che, in piena notte, ha destato sospetti soltanto dopo la scoperta delle sparizioni.

L’allarme è scattato quando una delle pazienti si è accorta che il proprio cellulare non era più sul comodino. La donna ha immediatamente avvisato infermieri e medici, che hanno effettuato una rapida verifica nelle stanze e nei corridoi, illuminando l’intero reparto. Del presunto autore del furto, però, non c’era ormai più alcuna traccia.

Resta da capire in che modo il malvivente sia riuscito a raggiungere un reparto dove gli accessi sono contingentati anche durante il giorno.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che possa aver utilizzato uno degli ascensori riservati all’interno della struttura, riuscendo così a superare i sistemi di controllo e ad arrivare al secondo piano, dove l’ingresso è protetto da un codice di accesso.

Le indagini puntano ora a ricostruire gli spostamenti del sospetto e a verificare se il suo passaggio sia stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’ospedale.

Le immagini potrebbero rivelarsi determinanti per identificare l’uomo e chiarire se abbia agito da solo oppure con l’aiuto di un complice.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza