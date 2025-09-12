Esplode un ordigno a Garbatella: colpito il centro sociale “La strada”

Una mattina di paura e sconcerto alla Garbatella, storico quartiere romano. All’alba, davanti al centro sociale La Strada, alcuni attivisti hanno fatto una scoperta inquietante: i resti di quello che sembra essere stato un ordigno artigianale, forse una bomba carta, posizionato davanti alla serranda d’ingresso.

Il metallo annerito, le tracce di polvere da sparo e i segni lasciati sull’infisso raccontano di un’esplosione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

A pochi passi, campeggiava uno striscione offensivo con scritto: “Di Battista putt** di Hamas”*, un chiaro messaggio politico dall’accento intimidatorio.

Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia di Stato, insieme alle squadre della scientifica e della Digos, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, anche se nessuna punta direttamente sull’ingresso del centro sociale.

Intanto gli investigatori hanno iniziato ad ascoltare gli attivisti per raccogliere testimonianze utili.

L’episodio getta un’ombra sul quartiere e riaccende i riflettori sul clima di tensione che spesso circonda gli spazi sociali della Capitale.

