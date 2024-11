Esplosione in una villetta ad Artena: crolla il tetto, due feriti

Una mattina di paura si è consumata oggi ad Artena, dove un’esplosione ha devastato una villetta indipendente nella zona di Contrada Abbazia.

Lo scoppio, avvenuto intorno alle 7 del mattino, ha svegliato bruscamente i proprietari, che si sono trovati intrappolati tra le macerie causate dal crollo del tetto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, insieme ai colleghi della Stazione di Artena.

Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata innescata da una fuga di gas, probabilmente proveniente da una bombola.

Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, sono state domate dai Vigili del Fuoco, permettendo il soccorso delle due persone presenti all’interno della casa al momento dell’incidente.

Entrambi i feriti, fortunatamente non in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale: uno al Sant’Eugenio di Roma e l’altro al nosocomio di Colleferro.

La cucina è risultata completamente distrutta, e il tetto dell’abitazione è crollato sotto la violenza dell’esplosione.

Al momento, le autorità stanno effettuando i rilievi per accertare le cause esatte dell’incidente, mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della struttura, ormai inagibile.

