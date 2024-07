Esposto per la criticità della sicurezza per i lavoratori nel sito Ama S.p.A. Romagnoli 2

“Ho presentato, in data odierna, un esposto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ispettorato territoriale) e al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro Roma, per la criticità della sicurezza sul posto di lavoro per i lavoratori nel sito Ama S.p.A. Romagnoli 2 (zona industriale di Dragona).”

Informa in una nota Alessandro Ieva, Presidente del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Municipio Roma X.

“La situazione resta critica, – prosegue – nonostante il mio esposto del 13 maggio 2024, al quale ha fatto seguito la nota della Regione Lazio al Consiglio dei Ministri (al commissario straordinario per il Giubileo, Gualtieri), invitando a regolarizzare la gestione dell’ impianto di trattamento rifiuti gestito come fosse un fisso ed invece è un tritovagliatore mobile che presenta delle limitazioni operative e autorizzative. Si deve intervenire subito perché è a rischio la salute dei lavoratori, dei cittadini e dell’ ambiente.

È un fatto grave che questo problema non trovi la giusta attenzione dal Campidoglio, da Ama, dai sindacalisti e dalle opposizioni. Probabilmente, Gualtieri non va disturbato, né politicamente né mediaticamente, ma continuerò a farlo io finché non verranno presi i giusti provvedimenti e tutelata la salute dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙