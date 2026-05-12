Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Esquilino, maxi-blitz anti-degrado: arresti, denunce e pulizia straordinaria a Piazza Vittorio

Il raggio d'azione dei "caschi bianchi" si è esteso ai punti più caldi del quartiere

Redazione - 12 Maggio 2026

Un presidio costante per restituire respiro a uno dei quartieri più complessi della Capitale.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), hanno portato a termine nelle ultime ore una vasta operazione di controllo nel rione Esquilino, colpendo duramente i fenomeni di microcriminalità e degrado che da tempo affliggono l’area.

Arrestato il “pericolo” dell’Esquilino: finisce a Regina Coeli

L’intervento più significativo ha riguardato D.L., un 31enne di origine gambiana, volto noto alle forze dell’ordine e spauracchio dei residenti. L’uomo è stato intercettato durante un controllo di routine: con sé nascondeva un paio di lunghe forbici e una dose di stupefacenti.

Dagli accertamenti è emerso un quadro di totale illegalità: irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per spaccio, il 31enne aveva sistematicamente ignorato l’obbligo di firma a cui era sottoposto. A suo carico pendeva un ordine di custodia cautelare mai eseguito.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.

Controlli a Piazza Vittorio: tra ubriachezza molesta e documenti falsi

Il raggio d’azione dei “caschi bianchi” si è esteso ai punti più caldi del quartiere:

Piazza Vittorio: All’ingresso della stazione metro, un nigeriano di 36 anni è stato bloccato mentre, in stato di forte alterazione alcolica, molestava i passanti. Senza documenti, è stato denunciato per rifiuto di generalità e ubriachezza manifesta.

Via La Marmora: Una pattuglia ha fermato un 34enne italiano (originario della Bielorussia) trovato in possesso di una carta d’identità elettronica manomessa, alla quale era stato rimosso chirurgicamente il microchip. Il documento è stato sequestrato e l’uomo denunciato per alterazione di documenti.

Guerra ai rifiuti: task force con AMA nei giardini

Parallelamente al fronte della sicurezza, la Polizia Locale ha coordinato un massiccio intervento di bonifica insieme alle squadre dell’AMA.

L’operazione ha interessato i giardini di piazza Vittorio Emanuele II e piazza Manfredo Fanti, zone spesso segnalate dai comitati di quartiere per l’accumulo di scarti alimentari e rifiuti abbandonati.

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