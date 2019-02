Estate Romana: “Ennesima beffa per Tor Bella Monaca”

“Un festival per trasformare il quartiere periferico di Tor Bella Monaca, dal titolo “Ribalta Festival”, un titolo che si inserisce all’interno dell’Estate Romana e che come bando ha una durata triennale (2017-2019). Vincitore del bando l’Associazione 999 Contemporary, che avrebbe dovuto procedere ad una azione di diffusione della cultura mediante la promozione di attività volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Dalle premesse una bella iniziativa, peccato che Tor Bella Monaca non abbia ancora visto nulla di tutto ciò poiché l’Amministrazione grillina avrebbe già erogato i contributi per l’annualità 2017, circa 30mila euro, a fronte però della mancata realizzazione dei progetti previsti dal bando in quell’anno.

“Come Fratelli d’Italia abbiamo richiesto la convocazione della Commissione Trasparenza, in programma lunedì 110febbraio 2019, ed abbiamo predisposto delle interrogazioni mirate, sia a livello municipale che comunale, per sapere quali provvedimenti abbiano intrapreso l’Amministrazione capitolina e municipale a seguito degli esposti presentati sulla questione. Ciò in quanto, dalla documentazione emerge che per la realizzazione del progetto per l’annualità 2017, oltre alla rendicontazione non veritiera della realizzazione delle opere, sarebbero stati organizzati vari eventi con il Liceo Amaldi, coinvolgendo in più occasioni centinaia di studenti, eventi che però il preside ha smentito, così come altre problematiche sarebbero emerse nei rapporti con le altre associazioni partecipanti. Anche in merito ai luoghi in cui si sono svolte le kermesse, che presentano delle irregolarità, ci chiediamo come mai il Comune non le abbia fatte svolgere nei locali dell’amministrazione per consentire la partecipazione a tutti i cittadini. Molti sono i punti oscuri di questa vicenda su cui noi vogliamo andare a fondo che, dalle premesse appena sottolineate, al momento risulta un vero fallimento. In caso non arriveranno risposte in merito, siamo pronti a presentare delle denunce perché oltre al fatto che parliamo di denaro pubblico per la realizzazione di questo festival, un intero quartiere è stato preso in giro e chi doveva vigilare, in questo caso l’Amministrazione Capitolina, non si è preoccupata di farlo”.

Lo dichiarano i due esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Nicola Franco capogruppo in VI municipio.