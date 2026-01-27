Guasto idrico all’EUR: colonna d’acqua in mezzo alla strada tra Laurentina e via delle Montagne Rocciose

Un risveglio insolito per uno degli incroci più frequentati del quadrante sud di Roma.

Mentre il traffico scorreva regolarmente, una tubatura sotterranea ha ceduto, liberando un getto d’acqua che si è innalzato verticalmente dal manto stradale, proprio dove erano in corso alcuni lavori.

L’accaduto, nella mattinata di martedì 27 gennaio all’Eur, all’altezza dell’incrocio tra via delle Montagne Rocciose e via Laurentina.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici per mettere in sicurezza l’area e procedere al ripristino del guasto.

Acea ha confermato che l’intervento si è concluso in breve tempo e che la situazione è tornata alla normalità, senza particolari disagi per la viabilità o per l’erogazione dell’acqua nella zona.

