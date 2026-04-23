EUR, ruba un furgone delle Poste approfittando di una consegna: intercettato e arrestato

Un furto fulmineo trasformato in un inseguimento a lieto fine grazie alla prontezza dei militari. I Carabinieri della Stazione di Roma EUR hanno arrestato un cittadino cileno di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo aveva approfittato di una breve distrazione di un corriere di Poste Italiane per dileguarsi con l’intero carico di corrispondenza.

Il furto in “mancata consegna”

L’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri in via Alessio Baldovinetti. Un addetto alla consegna pacchi aveva accostato il suo mezzo aziendale, un Peugeot Expert, per recapitare alcuni plichi.

Pochi secondi di assenza, lasciando incautamente il motore acceso e le portiere aperte, sono stati l’occasione perfetta per il 47enne: l’uomo è balzato al posto di guida ed è sfrecciato via a tutta velocità tra le strade del quartiere.

Il blocco in viale del Tintoretto

L’allarme è scattato istantaneamente, mettendo in allerta le pattuglie in servizio nella zona. I Carabinieri hanno intercettato il furgone giallo poco dopo in viale del Tintoretto.

Con una manovra rapida, i militari sono riusciti a sbarrare la strada al fuggitivo, bloccandolo prima che potesse imboccare arterie stradali più ampie e far perdere definitivamente le proprie tracce nel caotico traffico romano.

Corrispondenza salva

Al termine dell’operazione, il mezzo è risultato integro: fortunatamente, anche il prezioso carico di pacchi e lettere all’interno del vano posteriore è stato trovato intatto.

Il furgone e la corrispondenza sono stati immediatamente restituiti al dipendente delle Poste per consentire la ripresa del servizio.

Il 47enne è stato invece condotto presso le aule di piazzale Clodio, dove affronterà il rito direttissimo per rispondere del reato di furto aggravato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.