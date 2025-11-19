Evade dai domiciliari, e si infila nel portabagagli dell’auto della compagna: arrestato 34enne

Ha provato a sfuggire ai controlli… nascondendosi nel portabagagli dell’auto della compagna. Ma il suo piano di fuga è durato davvero poco.

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, durante un normale controllo agli arresti domiciliari, hanno trovato la casa vuota: del 34enne albanese, ai domiciliari, nessuna traccia. Sparita anche la compagna.

Un’assenza che ha immediatamente insospettito i militari, che hanno fatto scattare le ricerche.

Poco dopo, a circa due chilometri di distanza, i Carabinieri hanno rintracciato l’auto dell’uomo: parcheggiata, motore spento, e alla guida una donna. Era proprio la compagna, che ha provato a mostrarsi tranquilla. Ma qualcosa non tornava.

Quando i militari hanno deciso di ispezionare il veicolo, la sorpresa: nel bagagliaio, ripiegato goffamente e nascosto alla meglio, c’era proprio l’evaso.

Un tentativo maldestro, che ha fatto scattare immediatamente l’arresto per evasione.

L’uomo è stato portato in caserma in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha poi convalidato l’arresto, confermando per lui… ancora una volta gli arresti domiciliari.

