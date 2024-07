Ex Borghetto degli Artigiani: Al Via la Bonifica del verde

Le operazioni di bonifica del verde infestante nell’area dell’ex Borghetto degli artigiani sono iniziate lunedì 29 luglio, come da programma. “Oltre agli interventi sul verde – spiega il minisindaco Mauro Caliste – nei prossimi giorni Ama provvederà alla rimozione dei rifiuti abbandonati.

Infine, nelle prossime ore, Risorse per Roma consegnerà al Dipartimento Csimu il progetto per la demolizione degli immobili e la rimozione dell’amianto”.

All’inizio di luglio, il Dipartimento Csimu ha reso noto il programma per il recupero dell’ex Borghetto, un’area confiscata alla criminalità organizzata e sotto sequestro da tempo. Quest’area, spesso al centro delle cronache per occupazioni abusive e spaccio di droga, necessita urgentemente di interventi di recupero.

Sono quattro le date chiave da luglio a settembre: la consegna del progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024; l’approvazione del progetto e l’impegno fondi entro il 31 agosto 2024; la stipula del contratto e la consegna dei lavori entro il 15 settembre; e l’inizio delle demolizioni entro il 30 settembre 2024.

Una volta completate le demolizioni e la messa in sicurezza del sottosuolo, il municipio V si è detto pronto a prendere in carico l’area per trasformarla in un parco, da progettare, finanziare e inserire nel Piano investimenti.

Il 24 luglio scorso, un incendio è divampato nei pressi dell’ex Borghetto degli artigiani in via di Villa Santo Stefano. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione un centro estivo Raimondo Vianello in via Norma, dove si trovavano circa 20 bambini piccoli.

Questo incendio, avvenuto a pochi giorni dall’inizio della bonifica, ha allarmato il presidente del municipio V, Mauro Caliste, che ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Si tratta di un incendio di dubbia origine che sembra essere partito da una zona vicina all’ex Borghetto degli artigiani, area confiscata alla criminalità organizzata dove erano previsti interventi imminenti. Abbiamo chiesto al gruppo Prenestino della polizia locale di accertare le responsabilità e di trasmettere la scheda tecnica d’intervento dei vigili del fuoco”.

