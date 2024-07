Incendio al Prenestino: fiamme vicino all’ex Borghetto degli Artigiani, sospetto doloso

Un vasto incendio è divampato questa mattina intorno alle 12:30 nell’area del Prenestino, a Roma, vicino all’ex Borghetto degli Artigiani. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente in via di Villa Santo Stefano all’incrocio con via Teano, hanno richiesto l’intervento di diverse squadre di vigili del fuoco e della polizia locale.

Ipotesi dolosa: Il presidente del V Municipio, Mauro Caliste, ha sollevato il sospetto di dolo, sottolineando che “l’incendio è partito da un’area confiscata alla criminalità organizzata dove erano previsti imminenti interventi di recupero”.

Zona evacuata e traffico deviato: Per motivi di sicurezza, i bambini del centro estivo Raimondo Vianello, situato in via Norma, sono stati evacuati a causa del fumo intenso e della vicinanza delle fiamme.

Le strade limitrofe all’incendio, tra cui via Formia, via di Villa Santo Stefano (da via Teano) e via Norma (dall’intersezione con via Sezze), sono state chiuse al traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

Vigili del fuoco al lavoro: I vigili del fuoco sono impegnati nell’opera di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche la polizia locale, per gestire la viabilità in zona.

Il presidente Caliste: “È in corso un incendio che ha coinvolto tre distinti terreni del Prenestino Labicano, tra via di Acqua Bullicante e via Teano – comunica su facebook il presidente Mauro Caliste – sul posto sono presenti vigili del fuoco, polizia locale di Roma Capitale e protezione civile.

Abbiamo chiesto al gruppo Prenestino della polizia locale di accertare le responsabilità e di trasmettere la scheda tecnica d’intervento dei vigili del fuoco”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙