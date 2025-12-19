Ex Circolo degli Artisti, si sblocca la bonifica dopo dieci anni di attesa

Per dieci anni è rimasto fermo, sospeso in una specie di tempo morto. Un cancello chiuso, la vegetazione che cresceva senza controllo, il ricordo di concerti, serate e sperimentazioni culturali ormai lontano.

L’ex Circolo degli Artisti, lungo via Casilina Vecchia, è stato per anni uno dei simboli più evidenti di un pezzo di città rimasto bloccato. Ora, però, qualcosa si muove davvero.

Il 9 dicembre la giunta capitolina ha approvato il progetto che apre ufficialmente la strada alla bonifica dell’area: via l’amianto, demolizione delle strutture abusive e messa in sicurezza del sito.

Un atto amministrativo, sulla carta, ma che nei fatti segna un cambio di passo dopo un decennio di immobilismo.

La storia del sequestro parte dal 2015. Dietro la chiusura forzata dell’ex centro culturale non c’era solo il degrado, ma una situazione ben più pesante: rifiuti pericolosi nascosti nel terreno, lastre di amianto, opere edilizie realizzate senza permessi.

Un quadro che portò all’intervento della magistratura e al blocco totale dell’area, diventata da allora una ferita aperta nel tessuto urbano.

Negli anni successivi, il tempo sembrava essersi fermato. Fino a quando, nei mesi scorsi, si è aperto uno spiraglio. Grazie a un dissequestro provvisorio, tra l’estate e l’autunno del 2024 il Comune è potuto tornare a mettere mano all’area.

Prima la pulizia, poi lo sfalcio della vegetazione, infine la rimozione dei rifiuti più superficiali. Un lavoro silenzioso, concluso a ottobre, che ha restituito un primo segnale di vita a uno spazio dimenticato.

Ora si entra nel cuore dell’intervento. Il progetto approvato prevede la rimozione dell’amianto e di altri rifiuti altamente inquinanti, tra cui lastre di eternit interrate abusivamente.

Materiali pericolosi, per i quali il Comune era già dovuto intervenire in passato agendo “in danno”, cioè anticipando i costi al posto dei responsabili. Questa volta, però, l’operazione ha un orizzonte chiaro e definitivo.

Le risorse sono state stanziate: circa 500mila euro, finanziati tramite mutuo, serviranno a bonificare l’area, abbattere le opere abusive e rendere finalmente sicuro il sito.

A seguire la direzione dei lavori sarà Risorse per Roma, la società in house del Campidoglio che negli ultimi anni è diventata una sorta di braccio operativo dell’amministrazione per i cantieri più delicati.

La strada verso una nuova vita dell’ex Circolo degli Artisti è ancora tutta da costruire. Nessun progetto culturale, per ora, nessuna data sul calendario. Ma la bonifica rappresenta il passaggio che separa il passato dal futuro.

