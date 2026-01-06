Fake News a Roma: il testo sulla chiusura delle scuole è un falso

La macchina della disinformazione non si ferma neanche davanti alle emergenze. Mentre la Protezione Civile è impegnata nel monitoraggio dei fiumi e nella messa in sicurezza delle strade, un’ordinanza contraffatta sta circolando viralmente su WhatsApp e Facebook, traendo in inganno migliaia di genitori e studenti.

Il chiarimento ufficiale

Le autorità competenti hanno smentito categoricamente l’esistenza di tale documento. Al momento, non è stata firmata né emanata alcuna ordinanza che disponga la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 7 gennaio.

Le attività, salvo comunicazioni ufficiali che verranno diffuse esclusivamente tramite i canali istituzionali (siti web del Comune di Roma e della Regione Lazio), sono da considerarsi regolarmente confermate.

Rischi penali per chi diffonde il “falso”

La diffusione di notizie false riguardanti l’ordine pubblico o la gestione delle emergenze non è solo un atto di sciacallaggio digitale, ma un comportamento che ha rilevanza giuridica.

Chiunque crei, modifichi o contribuisca alla diffusione di questi messaggi fasulli può incorrere in sanzioni di natura penale (procurato allarme presso l’Autorità).

