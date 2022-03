Fantastica adesione solidale alla raccolta farmaci

Riceviamo e pubblichiamo

La solidarietà verso l’Ucraina che sta dimostrando la popolazione romana è a dir poco fantastica.

Sia durante la raccolta alimentare di sabato scorso, che durante la raccolta dei farmaci che ha avuto luogo venerdì 11 e sabato 12 presso le farmacie di Piazza dei Mirti, di Via di Tor Sapienza e di Via Viscogliosi a Tor Tre Teste, abbiamo avuto modo di constatare quanto le persone abbiano un cuore grande.

Ciò che sta accadendo ha aperto i cuori di tutti noi che ci sentiamo coinvolti e ci immedesimiamo in situazioni che non vorremmo mai vivere.

Tutti coloro che abbiamo incontrato io e i colleghi di Coordinamento Rinaldi, Platania, Belluzzo e Silvi oltre a tutti i volontari, hanno avuto una parola di conforto per la popolazione ucraina ma, ciò che più ci ha colpito, è stata la voglia di partecipare per rendere più sopportabile la sofferenza di uomini, donne, bambini che stanno vivendo l’orrore di cui si parla nei TG tutti i giorni.

Abbiamo visto persone entrare nel supermercato e fare la spesa esclusivamente per l’Ucraina; ci siamo commossi nel vedere uomini e donne anziane che donavano un farmaco per curare un bambino. Siamo rimasti senza parole nel vedere la scelta dei prodotti donati: omogeneizzati per lattanti e cibo per cani….che dimostrano una grande sensibilità.

La guerra non è così lontana come sembra ed è per questo motivo che continueremo a lavorare per fare in modo che tutti possano curarsi e che tutti possano nutrirsi e vestirsi.

Vedere i nostri figli, nipoti, amici che vivono una vita, per fortuna normale, ci fa apprezzare la libertà di uscire, di andare a lavorare, di dormire senza la paura di essere bombardati, di passeggiare senza rischiare di essere uccisi, di portare i nostri figli, i nostri nipoti a passeggiare, al parco, a scuola, di potersi sedere ad un bar per un gelato ….di vivere!

Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato alla raccolta nei giorni passati e coloro che parteciperanno in futuro. Fratelli d’Italia continuerà ad adoperarsi nella speranza che questa guerra finisca al più presto.

Un grazie grande allo staff delle Farmacie Lucciarini di Tor Tre Teste, Marchetti di Tor Sapienza e Marchetti di Piazza dei Mirti.

La vita è il bene più prezioso che ci è stato donato e nessuno ha diritto a toglierla, per nessun motivo.

Grazie a tutti!

Lorena Vinzi, Coordinamento Fratelli d’Italia Municipio 5