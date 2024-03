L’Appello alla Giunta del IV Municipio per la ricostituzione dello Sportello Comunale – Mercato Coperto Via San Romano

Antonio Camelo, Presidente del Comitato Spontaneo San Giuseppe – Mercato San Romano ci ha inviato una lettera sulla chiusura dello Sportello Comunale nel Mercato Coperto di Via San Romano, che noi di seguito riportiamo.

Il colore del cuore

“Il 31 luglio 2023, la Giunta del 4° Municipio, approfittando del periodo di ferie estive, ribadiva, nell’ambito del Consiglio Municipale, la chiusura dello Sportello Comunale nel Mercato Coperto di Via San Romano; chiusura avvenuta, senza alcun preavviso, qualche giorno prima.

La motivazione? La mancanza del personale!

E’ bene ricordare che, con lungimiranza, lo Sportello, istituito nel 1993, andava incontro alle esigenze dei cittadini, in quanto strategico e baricentrico rispetto ai quartieri interessati di Casal Bertone, Collina Lanciani, Pietralata, Portonaccio e Tiburtino, per un bacino di utenza di circa 70.000 persone, moltissime delle quali anziane e disabili.

Dall’oggi al domani, è stato cancellato un eccellente servizio di prossimità per gli abitanti del quartiere, nonché elemento di aggregazione e supporto economico delle attività commerciali e produttive del territorio, costringendo i cittadini ad andare molto lontano, nella sede disagiata di Via Rivisondoli, in contrapposizione alla tanto decantata “città dei 15 minuti”.

La raccolta di firme per la ricostituzione dello Sportello di Via San Romano

Di conseguenza, ho lanciato il cuore oltre l’ostacolo e preso la decisione, per dare voce alle “grida del silenzio” dei cittadini, di fare un appello all’Autorità Municipale, auspicabilmente in accordo con quella Comunale, per la ricostituzione dello Sportello di Via San Romano, con una raccolta firme redatte, di proprio pugno, dai cittadini, a “guisa di atto notarile”.

A tale raccolta, hanno contribuito, in grandissima parte, anche le Parrocchie di S. Fedele Martire (Collina Lanciani), S. Michele Arcangelo (Pietralata), S. Giuseppe Artigiano (Tiburtino), S. Romano Martire (Tiburtino / Portonaccio), S. Maria Consolatrice (Casal Bertone) e S. Atanasio (Portonaccio).

Nel corso della raccolta firme ho precisato che la mia iniziativa non aveva alcun colore politico se non il “colore del cuore”.

Ne è seguita una grandissima affluenza dei cittadini che si è conclusa, nell’arco di poche settimane, con la raccolta di 5896 firme che ho fatto rilegare in un volume di 208 pagine, denominato “Appello alla Giunta del 4° Municipio per la ricostituzione dello Sportello Comunale – Mercato Coperto Via San Romano”.

Il 27 ottobre 2023, ho consegnato, personalmente, alla Segreteria del Presidente del 4° Municipio, con lettera di accompagnamento, originale e 5 copie dell’Appello, a cui non è stata data alcuna risposta. Al contrario, nonostante le proteste della cittadinanza, in data 15 marzo 2024, la Giunta Municipale ha decretato la variazione d’uso degli spazi attualmente occupati dallo Sportello Comunale, in 7 box da affittare per attività commerciali.

Una decisione simile appare assolutamente sterile e incomprensibile poiché, ad oggi, a valle dei bandi per l’affitto andati praticamente deserti, continuano a rimanere chiusi 8 box di dimensioni medio/grandi ed il Mercato è, sempre più, desolato e lasciato al degrado.

Da qui è nata in me l’esigenza di dare voce a quei cittadini e, attraverso il confronto con gli abitanti dei quartieri interessati, è nata l’idea di unire le forze e fare in modo che da un singolo cuore potessimo lanciare tanti cuori oltre l’ostacolo: un Comitato Spontaneo di cittadini che amano il proprio territorio e che vogliono valorizzarlo, per il bene di tutti.

Senza colori politici, ma solo con i colori del cuore!

Un caro saluto Antonio

Per chi volesse unirsi alle iniziative segnaliamo il Gruppo Facebook Comitato Spontaneo San Giuseppe Mercato San Romano.

