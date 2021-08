Fantastiche Visioni: fino al 13 agosto a Palazzo Chigi di Ariccia

Palazzo Chigi di Ariccia (RM) ospita fino al 13 agosto Fantastiche Visioni, un’occasione per rivivere le bellezze architettoniche seicentesche, che incontrano quelle letterarie dell’Italia rinascimentale, la musica popolare e un ironico salto negli Anni Ottanta. Tutto questo attraverso un programma in grado di spaziare tra scenografiche drammaturgie spaziali, musica e comicità con Labirinto d’Amore – Orlando Furioso, lo spettacolo immersivo e itinerante ormai appuntamento fisso dell’estate ariccina, Museca di Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio e Neanche il Tempo di Piacersi con Marco Falaguasta.

Labirinto d’Amore – Orlando Furioso nel Parco Chigi di Ariccia è lo spettacolo itinerante del Parco Chigi di Ariccia, alla riscoperta di Ludovico Ariosto e dell’Orlando Furioso, che guideranno lo spettatore in un viaggio letterario, seguendo 4 storie d’amore della letteratura italiana.

Più di 500 anni dopo la prima edizione “rozza e mancante” dell’Orlando Furioso, torna Ludovico Ariosto con Fantastiche Visioni per far innamorare l’Italia nuovamente della sua poesia. Tutto questo, nella settimana a cavallo tra Luglio ed Agosto, sarà arricchito dagli scorci scenografici e suggestivi del Parco di Palazzo Chigi ad Ariccia, che si renderà teatro delle vicende rinascimentali e romantiche di Ludovico Ariosto. Non solo amore, ma anche scontri ed incontri, tradimenti, imprese eroiche e magia, per far perdere lo spettatore nel Labirinto d’Amore, accompagnato da Orlando, Astolfo, Angelica, Medoro e tutti i personaggi di Ludovico Ariosto.

L’ideazione e la regia sono di Giacomo Zito e lo spettacolo sarà realizzato con Luigi Pisani, Chiara Di Stefano, Nicola Sorrenti, Francesca La Scala, Gabriele Paupini, Daniele Ponzo, Elisa Cocco, Giordano Bonini, Mirella Dino, Laura Rovetti, e con Dario Di Luccio, Federico Lunetta, Alessandra Patella, Jacopo Strologo, Denise Diamanti, Ludovica Iacoangeli, Riccardo Zito, Marco Bernardi

Il 6 Agosto è la musica a diventare protagonista nel Parco di Palazzo Chigi con Museca, il progetto di Nando Citarella e Tamburi del Vesuvio che portano avanti la tradizione della musica popolare che “è in continuo movimento perchè come la tradizione cammina”.

La serata conclusiva di Fantastiche Visioni è affidata a Marco Falaguasta con Neanche il Tempo di Piacersi, che si domanda cosa si portano dietro i ragazzi felici e spensierati degli anni ’80. Ricorda le feste del sabato sera, le partite al subbuteo, i giornaletti e le videocassette e li compara alla tecnologia che avanza, in un’occasione di autoironia, divertimento ed intrattenimento.

Fantastiche Visioni – XI Edizione – è inserito all’interno di Ariccia da Amare estate 2021 promossa dal Comune Ariccia.

Parco di Palazzo Chigi, Via dell’Uccelliera, ore 19.30 – Ariccia. Info e prenotazioni al 328 3338669 – e-mail: preno@arteideaeventieservizi.it