Far West a via dei Gordiani: lite tra famiglie rom, fiamme nel campo. Feriti una donna e un poliziotto

Notte di tensione e paura alla periferia est della Capitale. Erano da poco passate le 2:30 di oggi, 14 aprile, quando una violenta lite tra famiglie rivali è degenerata nel campo rom di via dei Gordiani, a Roma, trasformandosi in pochi minuti in un incendio devastante.

Secondo una prima ricostruzione, durante lo scontro qualcuno avrebbe appiccato il fuoco, dando alle fiamme alcune baracche. Il rogo si è propagato rapidamente, distruggendo almeno tre strutture e costringendo gli abitanti a fuggire all’esterno nel cuore della notte.

Nel caos generale, quattro persone — ritenute responsabili dell’incendio — hanno tentato la fuga a bordo di un’auto, travolgendo una donna e un agente intervenuto sul posto. La situazione è precipitata ulteriormente quando gli stessi sono stati accerchiati e aggrediti da altri residenti del campo, esasperati per quanto accaduto.

Determinante l’intervento degli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale, che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo, allontanando le persone dalle fiamme ormai altissime e mettendo in sicurezza l’area.

In totale sono state evacuate circa cento persone. Il bilancio, fortunatamente, non registra feriti gravi: la donna investita durante il tentativo di fuga è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’Ospedale Casilino.

I quattro fermati sono stati arrestati e dovranno rispondere di incendio doloso e lesioni, sia nei confronti dei civili coinvolti sia degli operatori delle forze dell’ordine, oltre ai danni causati a un’auto di servizio.

Una notte che lascia dietro di sé paura, distruzione e tensioni ancora tutte da chiarire, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione l’origine della lite e le responsabilità di quanto accaduto.

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