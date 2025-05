Farmacia assaltata a Tor de’ Schiavi, incastrati i rapinatori: bottino nascosto e pistola-giocattolo

Si sono lanciati in una rapina in pieno giorno, convinti forse di poterla fare franca. Ma il colpo messo a segno ieri pomeriggio in una farmacia di via Tor de’ Schiavi si è trasformato presto in una corsa finita male: quattro uomini sono finiti in manette grazie al fiuto investigativo dei Falchi della Polizia di Stato e all’occhio infallibile delle telecamere.

Tutto è cominciato con una nota radio urgente trasmessa dalla sala operativa della Questura: una rapina a mano armata, un bottino di diverse migliaia di euro e un SUV bianco in fuga. In pochi minuti, i motociclisti della Polizia — i Falchi — sono stati sulle tracce del veicolo sospetto.

La svolta è arrivata in via Annibale Calzoni, dove gli agenti hanno intercettato e fermato un’utilitaria con tre uomini a bordo. L’intervento della VI sezione della Squadra Mobile ha garantito un’azione rapida e senza rischi.

Uno dei tre, ancora trafelato, aveva con sé circa 3.300 euro in contanti, gran parte del bottino. Nel cruscotto, una pistola a tamburo priva di tappo rosso, fedele replica di un’arma vera: era quella usata per minacciare il personale della farmacia.

Ma il contenuto dell’auto ha riservato altre sorprese: oltre 200 gratta e vinci rubati, tre ruote complete non compatibili con il veicolo fermato, e diversi capi d’abbigliamento sospetti, probabilmente legati ad altri furti.

La perquisizione domiciliare di uno dei fermati ha aggiunto un altro tassello inquietante: in casa, gli agenti hanno trovato una carabina di provenienza illecita e un’ulteriore ruota, simile a quelle rinvenute nell’auto.

Ma mancava all’appello un quarto uomo. Il suo tentativo di far perdere le tracce è stato tanto goffo quanto inutile: si è rasato i capelli e ha cercato rifugio nel cuore del Quarticciolo.

Peccato che a tradirlo siano stati proprio quei dettagli che non si possono radere via: la statura, i vestiti e persino il modo di camminare. Gli agenti, grazie alle immagini delle videocamere della farmacia, lo hanno identificato e bloccato in poche ore. Con sé aveva il resto del bottino, altri 500 euro in contanti.

Per tutti e quattro — italiani, tra i 29 e i 46 anni — è scattato l’arresto con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

