Febbre da Internazionali: il tennis fa volare gli affitti brevi. A Ponte Milvio prezzi raddoppiati

Roma corre sulle ali del tennis e il boom degli Internazionali d’Italia travolge anche il mercato degli affitti brevi.

Nella settimana più calda del torneo, trovare un appartamento vicino al Foro Italico è diventato quasi un lusso: i prezzi degli alloggi turistici hanno registrato aumenti fino all’82% rispetto a una normale settimana di giugno, con punte che arrivano a 2.500 euro per appena cinque notti.

A fotografare l’effetto “febbre da tennis” è un’analisi del Centro Studi di Abitare Co., che ha monitorato l’andamento dei canoni nelle aree più richieste dai visitatori dell’evento: Flaminio, Parioli, Ponte Milvio, Farnesina, Prati, Della Vittoria, Trastevere, Trieste, San Giovanni e Tuscolano.

A guidare la classifica dei quartieri più cari è Ponte Milvio, diventato il vero epicentro della corsa agli alloggi. Qui il prezzo medio per un soggiorno di cinque notti sfiora i 2.500 euro, oltre il doppio rispetto ai circa 1.200 euro normalmente richiesti nello stesso periodo. Su base giornaliera, si passa da 245 a quasi 500 euro a notte.

Subito dietro si piazza la Farnesina, a ridosso del Foro Italico, dove servono mediamente 2.200 euro per cinque giorni.

Prati e Trastevere seguono con quotazioni intorno ai 2.100 euro, ma è proprio Prati a registrare uno degli aumenti più impressionanti: oltre il 110% rispetto ai valori standard di giugno.

L’effetto Internazionali si fa sentire anche a Della Vittoria e nel quartiere Trieste, dove i prezzi medi si attestano attorno ai 1.900 euro per cinque notti, con rincari superiori all’80%. Più contenuto, ma comunque significativo, l’aumento registrato ai Parioli, dove i costi salgono a circa 1.800 euro.

Non mancano però le zone considerate “più accessibili” dai turisti e dagli appassionati arrivati nella Capitale per il torneo.

Tuscolano e San Giovanni restano i quartieri meno costosi tra quelli analizzati, con prezzi rispettivamente di 1.200 e 1.300 euro per cinque notti, pur facendo segnare incrementi importanti rispetto ai periodi ordinari.

Anche il Flaminio, nonostante la vicinanza diretta agli impianti sportivi del Foro Italico, mantiene valori relativamente più bassi rispetto ad altre aree centrali: qui un soggiorno di cinque notti passa mediamente da 900 a 1.550 euro, con rincari superiori al 70%.

Numeri che confermano quanto il grande tennis stia incidendo sull’economia romana, trasformando gli Internazionali non solo in un evento sportivo globale, ma anche in un potente motore turistico e immobiliare per la Capitale.

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