Femminicidio a Civitavecchia: uccide la compagna a coltellate e si costituisce

Ancora sangue, ancora una donna uccisa per mano di chi avrebbe dovuto amarla. Si chiamava Teodora Kamenova, aveva 47 anni ed era di origine bulgara.

È stata accoltellata a morte dal compagno, J.G.V.L, 54 anni, cittadino venezuelano. L’ennesimo femminicidio si è consumato nel primo pomeriggio di giovedì 15 maggio, in un condominio di via Gorizia.

Sono da poco passate le 14.15 quando J.G.V.L si presenta alla caserma dei Carabinieri. Il volto teso, poche parole, una confessione secca: «Ho ucciso la mia compagna».

I militari non perdono tempo: si precipitano all’indirizzo indicato. Ed è lì, sulle scale dell’androne, che trovano il corpo senza vita di Teodora. Le ferite d’arma da taglio, inferte con violenza, non le hanno lasciato scampo.

Secondo una prima ricostruzione, il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite domestica. Una delle tante, forse. Ma questa volta l’escalation ha raggiunto l’irreparabile. Sul movente stanno lavorando gli inquirenti dell’Arma, che al momento mantengono il massimo riserbo.

Chi conosceva Teodora parla di una donna discreta, riservata. Una vita ordinaria, segnata da un rapporto sentimentale che – come troppo spesso accade – si è rivelato fatale.

L’uomo è ora sottoposto a fermo: sarà l’autorità giudiziaria a definire i contorni di una vicenda che grida ancora una volta giustizia.

Le parole del sindaco

Marco Piendibene, sindaco di Civitavecchia, ha così commentato: “Oggi la nostra comunità è stata colpita da una tragedia inaccettabile: una donna di 47 anni è stata brutalmente uccisa in un nuovo, un tremendo femminicidio. Siamo sconvolti, addolorati, indignati.

Una vita spezzata dalla violenza, ancora una volta. Una ferita che si apre nel cuore della nostra città, e che ci obbliga a riflettere e a reagire.

Non possiamo restare in silenzio – ha proseguito – ogni singolo femminicidio è una sconfitta per tutti. È il segno di un sistema che deve essere cambiato radicalmente, partendo dall’educazione, dalla cultura del rispetto, dalla prevenzione e da un sostegno reale alle donne in difficoltà.

Civitavecchia non dimenticherà e si unisce nel dolore e chiede giustizia e verità. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo grandissimo cordoglio e la più profonda vicinanza ai familiari e agli amici della vittima“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.