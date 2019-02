Festa del Gatto il 17 febbraio 2019 a Piramide

Un appuntamento che tutti gli a-mici gattofili non possono perdere: quest’anno presso la colonia felina dei Gatti della Piramide (l’Area Archeologica della Piramide Cestia – via del Campo Boario) si festeggerà il 17 febbraio … ovvero non si farà passare la Festa del Gatto senza aver “onorato” la creatura più misteriosa e magica del creato! Appuntamento dalle 11.30 alle 16.

Alle 12 avverrà la consegna del premio Urban Cat Anna Magnani 2019 all’Associazione I Gatti della Piramide; dedicato alla grande attrice e “grandissima gattara”, è un premio con cui La Città dei Gatti vuole raccontare il rapporto tra i mici e l’uomo ma anche, e soprattutto, il loro rapporto con la città e la vita urbana di ogni giorno. Milano, Roma e Fiesole tre città legate dall’amore per i gatti, grazie a varie iniziative culturali, letterarie, con mostre, concerti e rassegne a tema organizzate da UrbanPet in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, Feliway®, MediCinema Italia Onlus, la rivista Gatto Magazine e amicidicasa.it e CATEKO’, brand di Eco Pets Italia, nuovo partner.

Dopo la premiazione Urban cat a Pier Luigi Gallucci, come autore del libro “Il dolore negato”, ci aiuterà a capire come elaborare il lutto per la morte del nostro compagno a 4 zampe.

Durante la giornata sarà organizzata una raccolta fondi per la vita della colonia della Piramide con sfiziosi acquisti a tema felino, si avvierà la campagna tesseramento dell’Associazione, si potrà partecipare alla special Micio-Riffa, ma soprattutto i gattofili “in festa” si potranno incontrare e confidare i segreti dei propri pelosi. Insomma dalle 11.30 alle 16 a Piramide, il 17 febbraio, si parlerà solo “gattese”

Per altre info: marzia g. lea pacella 335-201266