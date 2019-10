Festa della Memoria dei Quartieri insigniti di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Il 17 ed il 18 ottobre 1943, per la prima volta i partigiani cosparsero di chiodi a quattro punte le principali strade verso Cassino al fine di squarciare gli pneumatici degli automezzi che componevano le colonne tedesche.

Per celebrare la memoria dei due quartieri, Quadraro e Centocelle, insigniti di Medaglia d’Oro al Merito Civile per il contributo offerto dalla cittadinanza alla lotta per la Resistenza contro il regime nazifascista si terranno le rappresentazioni teatrali dello spettacolo “Il Nido di Vespe”, scritto e diretto da Lodovico Bellè e strutturato in tre atti unici, legati dal filo rosso della Resistenza partigiana.

Orari e luoghi:

17 ottobre ore 17.00 al Quadraro, piazza Cardinali,

18 ottobre ore 17.00 a Centocelle, Piazza San Felice da Cantalice.

Alla fine degli spettacoli verranno distribuite le relazioni storiche, ristampate dal Municipio Roma V, che hanno portato al conferimento delle medaglie per i due quartieri