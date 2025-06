Festa della musica e apertura straordinaria alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

Sabato 21 giugno 2025, ore 16.00-18.30, in occasione della Festa della Musica 2025, la Biblioteca nazionale centrale di Roma organizza una serie di eventi per celebrare l’arte musicale in tutte le sue forme.

L’ingresso è gratuito.

PROGRAMMA

16.00 – 17.00

Sala 1

Presentazione del volume: «Parmi veder le lagrime…» L’opera al cinema di Benedetto Patera

Un incontro dedicato al rapporto tra opera lirica e cinema.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

16.30 – 18.00 Aula Didattica

Escape Room: Fuga dalla Torre Libraria!

Un’avventura coinvolgente per giovani lettori che si trovano intrappolati nella misteriosa Torre Libraria. Solo risolvendo enigmi tra libri e note musicali potranno trovare la via di fuga!

Età: 8-10 anni

Numero massimo di partecipanti : 12

Prenotazione obbligatoria

bnc-rm.prenotazioneventi@cultura.gov.it

Nella prenotazione specificare nome, cognome ed età del partecipante e nome dell’accompagnatore.

Ore 17.30 – 18.30 Auditorium

Concerto: Musica da cinema

L’Orchestra dell’Istituto Corelli dell’UNLA, in convenzione con il Conservatorio Statale “Ottorino Respighi”, presenta un emozionante viaggio musicale attraverso le colonne sonore dei film più amati della storia cinematografica.

Il concerto è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Medica Statale.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 17.30 – 18.30 Giardino dei semplici

Laboratorio per bambini “Esplorazioni sensoriali tra natura e suoni”

A cura di RODA APS, un laboratorio esperienziale all’aperto che coinvolgerà i più piccoli con esperienze sensoriali e giochi sulle piante nel suggestivo Giardino dei semplici della Biblioteca.

Età: 3-5 anni

Numero massimo di partecipanti: 15

Prenotazione obbligatoria

bnc-rm.prenotazioneventi@cultura.gov.it

Nella prenotazione specificare nome, cognome ed età del partecipante e nome dell’accompagnatore.

In caso di maltempo l’evento potrebbe essere annullato

Il parcheggio è libero e gratuito fino ad esaurimento posti

