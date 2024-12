Festa di compleanno interrotta: 18enne arrestato per spaccio di droga a Santa Marinella

Un compleanno che si trasforma in un incubo per un giovane di Santa Marinella. Il 18enne, che avrebbe dovuto festeggiare l’ingresso nell’età adulta, si è trovato coinvolto in un arresto da parte dei carabinieri della locale stazione, dopo essere stato trovato in possesso di una considerevole quantità di droga.

L’operazione, parte di un controllo di routine messo in atto dai militari della Compagnia di Civitavecchia, ha visto il giovane fermato mentre si trovava nel litorale nord di Roma.

Durante il controllo, i carabinieri hanno perquisito il borsello del ragazzo, rinvenendo al suo interno ben 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione, e 380 euro in contante, probabile frutto di attività di spaccio.

Il ragazzo, che si trovava alla soglia della maggiore età, ha dovuto affrontare una situazione ben più seria di una semplice festa di compleanno.

Dopo aver svolto tutte le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di affrontare il rito direttissimo che si terrà nelle prossime ore.

L’operazione, che rientra in una serie di attività di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti nel territorio di Santa Marinella, ha permesso di smantellare un piccolo anello della rete di spaccio della zona.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata conservata in attesa delle indagini che ne seguiranno.

