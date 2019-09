Festival del Teatro Scolastico “Le Tuscolane”, IV edizione

Torna a Tuscolo, anche per Maggio 2020, il Festival del Teatro Scolastico “Le Tuscolane” divenuto ormai un appuntamento fisso della programmazione culturale del Parco Archeologico Culturale di Tuscolo.

Dopo tre edizioni, la formula del Festival è ormai collaudata e per questo motivo sarà riproposta senza sostanziali variazioni. Anche l’edizione 2020 del Festival vedrà, infatti, la partecipazione di massimo cinque spettacoli di teatro classico, frutto dei laboratori a cura delle scuole medie superiori del territorio della Provincia di Roma, selezionati tramite il bando.

Ciascun Istituto sarà libero di scegliere il testo classico da portare in scena e l’allestimento che potrà essere anche di tipo sperimentale e in chiave moderna. Gli spettacoli dovranno essere il frutto di un lavoro condotto dagli studenti durante l’anno scolastico con i loro insegnanti e con eventuali professionisti che ogni Istituto potrà coinvolgere.

“Si tratta di uno dei progetti più importanti della Comunità Montana – dichiara il Presidente Danilo Sordi. –Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre il Festival, visto il successo delle prime tre edizioni. Vorrei ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato e tutti quelli che parteciperanno: è grazie alla loro passione che siamo arrivati alla quarta edizione”.

“Le Tuscolane rappresentano una scommessa vinta per la Comunità Montana – spiega l’Assessore Serena Gara – in quanto abbiamo investito su questo progetto quattro anni fa e continuiamo a farlo con un entusiasmo che ogni anno si rinnova, vista la partecipazione e l’impegno dei nostri studenti. In bocca al lupo a tutti i ragazzi che condivideranno con noi questa incredibile esperienza”.

Gli studenti dovranno quindi lavorare sul testo drammatico – dalla scelta alla sua elaborazione collettiva – sulle tecniche di recitazione, nonché su tutti quegli aspetti anche di tipo tecnico che interessano la produzione di uno spettacolo teatrale in vista della presentazione pubblica.

La Comunità Montana provvederà a nominare una Giuria di esperti che assisterà a tutte le rappresentazioni e proclamerà il vincitore del Festival. Confermato il Premio “Giuria Giovani” assegnato da una Giuria di ragazzi composta da cinque studenti, uno per ciascuno degli Istituti selezionati, che affiancherà la Giuria ufficiale del Festival.

I requisiti e le modalità per partecipare all’iniziativa sono consultabili sul bando, scaricabile dal sito www.cmcastelli.it nella sezione albo pretorio on line. È possibile iscriversi entro il 15 Novembre 2019.