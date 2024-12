L’Associazione Amici della Musica “Cesare De Santis” Festival Liszt Albano ETS prosegue il suo viaggio musicale con la 37ª edizione del Festival Liszt di Albano Laziale, che dal 3 novembre al 22 dicembre 2024 sta incantando il pubblico tra Roma e i Castelli Romani.

Dicembre, mese conclusivo della rassegna che sin dal 1986 è sotto la direzione dell’acclamato clarinettista Maurizio D’Alessandro, si presenta con un programma ricco e variegato, nel segno di Franz Liszt, compositore ungherese ritenuto uno dei maggiori virtuosi di sempre del pianoforte.

Si inizia l’8 dicembre, ore 18, a Grottaferrata, presso la suggestiva Abbazia Greca di S. Nilo, con Gershwin 100 e Roberto Cappello al pianoforte.

Il celebre pianista pugliese rende omaggio al centenario della Rhapsody in Blue e al precursore del musical negli Stati Uniti con un programma che include musiche di Borodin, Rimsky-Korsakov e Gershwin, regalando un tributo emozionante alla tradizione classica e jazz.

Il 10 dicembre, ore 19, ci spostiamo a Roma, all’Accademia d’Ungheria presso Palazzo Falconieri con protagonisti Stefano Maffizzoni al flauto e Marino Nicolini al pianoforte: duo di straordinaria eleganza con un programma dedicato alle musiche di Paganini, Doppler, Liszt, Donizetti, Verdi e Bizet, per una serata che intreccia virtuosismo e melodia, celebrando le origini di Franz Liszt. Per la prima volta l’Accademia di Ungheria ospita una delle tappe della rassegna, dando ancor più risalto ad uno degli eventi musicali più prestigiosi d’Europa.

Il 12 dicembre, ore 19 si torna a Castel Gandolfo, all’interno della seicentesca Chiesa S. Tommaso da Villanova con Eloisa Cascio al pianoforte: la pianista incanterà gli spettatori offrendo un viaggio musicale attraverso un pianismo che da Liszt porta alle atmosfere impressionistiche di Debussy e Ravel

E ancora il 15 dicembre, ore 19 ad Albano Laziale, la Chiesa Cattedrale S. Pancrazio accoglie Beethoven, il Titano! con l’Orchestra Cento Città, diretta da Claudio Maria Micheli: sarà un omaggio al genio del classicismo viennese con un programma sinfonico che prevede l’Ouverture Coriolano, la Sinfonia n. 5 in do minore e la Romanza in fa maggiore per violino e orchestra.

Il 19 dicembre, ore 19 si torna di nuovo nella cripta della Chiesa S. Tommaso da Villanova di Castel Gandolfo con il Trio Carnaval: il giovane ensemble celebrerà Schumann e Dvořák con una performance energica e coinvolgente, interpretando un repertorio cameristico che spazia dal fantastico schumanniano ai ritmi popolari e di danza di Dvorak.

Il longevo festival chiuderà il 22 dicembre, ore 19, con il Concerto per Natale ospitato nella Chiesa Cattedrale S. Pancrazio di Albano Laziale: Gabriele Vendittelli dirige il Coro Quinto Armonico, con Pietro delle Chiaie all’organo, in un programma che esplora canti e musiche della tradizione natalizia europea.

Il festival lisztiano più longevo d’Italia, punto di riferimento per analoghe manifestazioni europee e prestigiosa iniziativa che coniuga le eccellenze della classica con quelle del patrimonio storico-artistico di Roma e dei Castelli Romani, ha ospitato nel corso delle edizioni prestigiosi nomi del concertismo internazionale, oltre a studiosi e musicologi, chiamando a raccolta più di 150 pianisti, ensemble cameristici, decine di orchestre, 24 direttori, più di 30 tra attori e cantanti, e più di 30 tra cori, quartetti e ensemble, e continua a coinvolgere giovani talenti e nomi storici della scena musicale mondiale.

Il Festival è ideato e organizzato dall’Ass. Amici della Musica Cesare De Sanctis Festival Liszt Albano ETS con la direzione artistica di Maurizio D’Alessandro e oltre alla partecipazione della Regione Lazio, è realizzato con il contributo del Comune di Albano Laziale per i concerti a Palazzo Savelli; con la collaborazione del Comune di Grottaferrata, della Parrocchia Pontificia di S. Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo e della Diocesi di Albano. Partner istituzionali, che conferiscono all’evento una portata internazionale e accademica, sono l’Accademia d’Ungheria, l’Università e Museo Ferenc Liszt di Budapest, la Liszt Akademie di Schillingsfürst (Germania) e il Cziffra Festival di Budapest

Per info: www.festivalisztalbano.it | 333 434.78.20

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.