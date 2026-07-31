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Fiamme a Monte Ciocci, rogo a ridosso delle case: vigili del fuoco in azione alla Balduina

L'incendio divampato nel primo pomeriggio lungo via Pietro De Cristofaro

Giorgio Terra - 31 Luglio 2026

Un’altra giornata da bollino rosso per la sicurezza del territorio capitolino. L’allarme è scattato poco dopo le 14.00 di oggi, venerdì 31 luglio, quando un incendio di vaste proporzioni ha preso piede nel parco di Monte Ciocci, polmone verde a ridosso del quartiere Balduina.

Il fronte del fuoco sta divorando rapidamente sterpaglie ed ettari di macchia boschiva a ridosso di via Pietro De Cristofaro. La rapidità con cui si sono propagate le fiamme e l’innalzarsi di dense ed elevate colonne di fumo, visibili a chilometri di distanza, hanno gettato nell’ansia decine di abitanti della zona, preoccupati per la vicinanza del rogo alle abitazioni.

I soccorsi: cinque squadre dei caschi bianchi sul campo

Per contenere l’avanzata del fuoco e circoscrivere l’area colpita è stata mobilitata un’imponente macchina dei soccorsi. Sul posto stanno operando cinque squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dalle forze dell’ordine giunte nel quadrante per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Mentre proseguono a ritmo serrato le manovre per lo spegnimento della vegetazione in fiamme e la bonifica dei focolai, la situazione resta sotto stretto monitoraggio. Dalle prime notizie raccolte dai soccorritori non si segnalano fortunatamente persone ferite o intossicate.

Restano tuttavia da chiarire le cause che hanno innescato la scintilla iniziale, sulle quali saranno avviati i dovuti accertamenti al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

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