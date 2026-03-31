Fiamme al “Piero Garbaglia”: distrutto il bar del Fiumicino Calcio. Il sindaco: “Grave attentato”

Il silenzio della notte è stato interrotto dalle esplosioni e dal crepitio del legno che bruciava. Erano circa le 3:30 quando un incendio di vaste proporzioni ha avvolto il bar del centro sportivo Garbaglia, punto di riferimento storico per il settore giovanile locale.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero agli spogliatoi e ai campi, ma i danni alla struttura del punto ristoro sono definiti “ingenti”.

Matrice dolosa: le reazioni della politica

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, non ha usato mezzi termini definendo l’accaduto un “grave attentato incendiario”:

“Si tratta di un atto che colpisce un luogo storico, punto di riferimento e di aggregazione per tanti giovani e famiglie. Confido che le autorità possano fare luce al più presto, individuando i responsabili di questo gesto inaccettabile”.

Solidarietà è arrivata anche dall’opposizione con il consigliere del PD Ezio Di Genesio Pagliuca, che ha sottolineato come la sicurezza degli spazi comuni debba restare una priorità: “Il Garbaglia è animato da volontari e associazioni, un episodio del genere ferisce l’intera comunità”.

Le indagini: la pista delle telecamere

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ostia e della Stazione di Fiumicino. Gli inquirenti hanno già isolato l’area e stanno procedendo con i rilievi scientifici per confermare l’innesco del rogo.

L’indizio chiave: Elementi decisivi potrebbero arrivare dai frame delle telecamere di videosorveglianza del Fiumicino SC26, che potrebbero aver ripreso i movimenti di ignoti nell’area perimetrale del campo poco prima che divampassero le fiamme.

Un colpo al sociale

Il centro sportivo non è solo un impianto di calcio, ma un presidio di socialità fondamentale per il comune aeroportuale.

La distruzione del bar, spesso gestito per finanziare le attività dei ragazzi e come luogo di ritrovo per i genitori, rappresenta un danno economico e morale pesante per la società sportiva, proprio nel cuore della stagione agonistica primaverile.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.