Fiamme all’alba al Quarticciolo: incendio in un appartamento Ater

Paura all’alba al Quarticciolo, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento Ater non assegnato.

Il rogo si è sviluppato nelle prime ore di sabato 9 maggio in via Ugento, nel quadrante est della Capitale. Non si registrano feriti.

Le fiamme sono scoppiate poco prima delle 5 del mattino al secondo piano di una palazzina di edilizia residenziale pubblica. Secondo le prime informazioni, l’alloggio era vuoto e privo di assegnazione ufficiale, ma sarebbe stato utilizzato occasionalmente come riparo di fortuna da persone senza fissa dimora.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con la squadra del distaccamento Tuscolano II, quattro mezzi di supporto e il capo turno provinciale.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio sono andate avanti per diverso tempo, evitando che il fuoco si propagasse agli altri appartamenti della struttura.

In via Ugento sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e il personale sanitario del 118. Al momento non risultano persone coinvolte né intossicati.

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Gli accertamenti sono ora affidati ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

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