Fiamme all’alba su via Portuense: tre auto distrutte dal fuoco

Risveglio amaro per i residenti del quartiere Trullo e di Casetta Mattei. Questa mattina, poco dopo le 6:00, un violento incendio è divampato in via Portuense, all’altezza del civico 757, avvolgendo tre autovetture parcheggiate lungo la strada.

L’intervento dei soccorsi

Le chiamate al numero unico di emergenza 112 sono arrivate immediatamente.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del Fuoco (7A e 4A), che hanno lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero agli alberi vicini o ad altri veicoli in sosta.

Nonostante l’intensità dell’incendio, che ha ridotto le tre vetture a carcasse di metallo, fortunatamente non si registrano feriti o intossicati tra i passanti e i residenti delle palazzine adiacenti.

Viabilità in tilt

Per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’area, il tratto interessato di via Portuense è stato temporaneamente chiuso al traffico.

La chiusura, avvenuta in un orario critico per il pendolarismo mattutino, ha causato forti rallentamenti e code nel quadrante, prima che la situazione tornasse gradualmente alla normalità intorno alle 8:30.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

