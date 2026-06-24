Fiamme all’ultimo piano di una palazzina, paura a Casal Bertone: incendio devasta una camera da letto

Momenti di grande apprensione oggi pomeriggio nel quadrante est della Capitale.

Intorno alle 13:25, un violento incendio è scoppiato all’interno di un appartamento situato al quinto e ultimo piano di una palazzina in via Alceste Trionfi, al civico 33.

La densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha fatto scattare immediatamente l’allarme tra i residenti dello stabile e i passanti.

Sul posto sono confluite d’urgenza le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma.

Nel dettaglio, sono entrate in azione le autobotti del distaccamento Tuscolano 2 (12A) e del distaccamento La Rustica (10A), supportate dall’autoscala – fondamentale per raggiungere l’altezza del tetto –, dal carro autoprotettori per il rifornimento d’aria respirabile e coordinate direttamente dal Capo Turno Provinciale.

Fiamme circoscritte alla camera da letto

Il dispiegamento di forze ha permesso di evitare il peggio. I pompieri sono riusciti a penetrare nell’abitazione e ad attaccare il fronte del fuoco, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che potessero divorare il resto dell’immobile o propagarsi pericolosamente agli appartamenti adiacenti e alla copertura dell’edificio.

Secondo quanto riscontrato dai soccorritori al termine delle operazioni, il rogo ha fortunatamente interessato ed distrutto esclusivamente la camera da letto da cui si erano sprigionate le fiamme, le cui cause sono tuttora in corso di accertamento tecnico.

Inagibilità

La rapidità delle manovre di spegnimento ha garantito l’incolumità di tutti gli occupanti della palazzina: il bilancio finale, infatti, non registra persone ferite né intossicate dalle esalazioni di monossido di carbonio.

Una volta domato l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno avviato le lunghe operazioni di smaltimento dei fumi e di verifica strutturale delle pareti e del solaio.

A causa dei gravi danni termici provocati dalle temperature altissime e del fumo denso che ha saturato gli ambienti, l’appartamento è stato formalmente dichiarato inagibile.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

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