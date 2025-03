Fiamme divorano autobus a Villa Bonelli: imponente colonna di fumo nero in zona

Un incendio ha preso vita oggi poco dopo le 13 a Roma, nella zona di Villa Bonelli, quando un autobus di un operatore privato è stato avvolto dalle fiamme.

Il rogo, che ha generato una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, ha messo in allerta i residenti e i passanti. L’incidente è avvenuto in via Lenin, a pochi passi dal capolinea.

In pochi minuti sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, e una pattuglia della polizia locale del gruppo XI Marconi per gestire la viabilità in zona.

Nonostante l’intervento dei caschi rossi, il mezzo è andato completamente distrutto.

Per ora, le cause che hanno scatenato l’incendio restano da chiarire, anche se fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri o i presenti.

