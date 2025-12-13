Fidene, bomba radiocomandata all’interno di un box. L’ordigno a pochi metri dal commissariato

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano notato uno strano viavai in un palazzo di via Franco Enriquez, a Fidene, vicino al commissariato di polizia Serpentara. Così gli agenti sono andati a controllare, scoprendo il congegno, dall’aspetto innocuo, una piccola auto radiocomandata trasformata in una bomba, avvolta da polistirolo. L’ordigno poteva essere attivato a distanza tramite un telecomando a forma di volante, e sia con una miccia.

Subito sono scattate le procedure di sicurezza: strade chiuse e intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Una volta neutralizzato, l’apparecchio è stato sequestrato, evitando quella che avrebbe potuto essere una tragedia gravissima.

Ma il box nascondeva un altro tesoro illecito: oltre all’ordigno, gli agenti hanno trovato 16,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione, custoditi in un borsone da viaggio. Una vera e propria base dello spaccio pronta a rifornire le piazze della Capitale. Le indagini della squadra mobile sono ora concentrate sull’individuazione dei responsabili.

