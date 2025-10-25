Fidene, rapina sul bus notturno: due minorenni fermati dopo mesi di indagini

Paura a bordo dell’autobus di linea 341 a Fidene, nella notte dell’8 giugno. Intorno alle 3.30, un ragazzo di 15 anni è stato improvvisamente avvicinato da due coetanei, che lo hanno strattonato e picchiato ripetutamente, sottraendogli un bracciale e il telefono cellulare, prima di dileguarsi a piedi tra le vie circostanti.

La vittima, ancora sotto shock, ha subito chiesto aiuto e denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Fidene, fornendo una prima descrizione dei responsabili.

Le indagini, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Roma, hanno richiesto un lavoro accurato e meticoloso: gli investigatori hanno analizzato le telecamere di sorveglianza della zona e dei mezzi pubblici, raccolto testimonianze e verificato altri riscontri sul campo.

Il paziente lavoro degli investigatori ha portato oggi all’esecuzione di un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti dei due quindicenni, già noti alle forze dell’ordine.

Uno dei due era addirittura già ristretto presso l’I.P.M. di Roma per precedenti reati.

