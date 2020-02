Figliomeni (FDI): Mozione urgente contro abusivi mercato Togliatti

“Abbiamo predisposto una mozione urgente da far approvare subito in Aula Giulio Cesare, per stroncare definitivamente il commercio abusivo messo in atto soprattutto dai rom nei pressi del mercato domenicale di Porta Portese est sulla Togliatti. Nelle scorse settimane, grazie alle nostre note e richieste di intervento, il comandante generale del corpo di Polizia Locale, che ringraziamo per gli interventi tempestivi, aveva dislocato più vigili nell’area di via Severini impedendo che gli abusivi continuassero a vendere beni che molto spesso provengono da furti o dal rovistaggio nei cassonetti, ma che purtroppo verso l’ora di pranzo si spostano verso l’incrocio Prenestina /Togliatti lasciando per terra rifiuti di ogni genere.

“Con il nostro provvedimento chiediamo all’Amministrazione Capitolina di sostenere l’azione della Polizia Locale affinché vengano impiegati più vigili in modo continuativo presso il mercato domenicale poiché non è più tollerabile questa forma di degrado estremo e di concorrenza sleale contro i commercianti che rispettano le regole”.

Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.