Figliomeni – Gallucci (FDI): “Riaprire accesso Parco e Madonnina Monte Mario”

“Abbiamo predisposto una interrogazione urgente al fine di far riaprire il cancello che, dal centro Don Orione di via della Camilluccia, consente ai cittadini del quartiere di accedere al parco della Riserva Naturale di Monte Mario ed alla Madonnina a cui i fedeli sono molto devoti, varco che è stato chiuso un paio di mesi fa con ordinanza della Raggi. È impensabile che persone anziane e disabili possano accedere dal cd. K2 di viale Edmondo De Amicis percorrendo il viale ripidissimo per di più facendo un largo giro, che è proprio impraticabile se non in possesso di un veicolo.

“Ma la cosa che ulteriormente preoccupa è il fatto che, in caso di eventuale incendio o altre necessità impellenti, occorre lasciare aperto tale passaggio anche come uscita di emergenza, a maggior ragione dopo l’attenuazione delle misure restrittive visto che le persone hanno voglia di fare una passeggiata in una zona di rara bellezza, seppur con tutte le precauzioni di legge. Tra l’altro, sono decenni che le persone accedevano da tale cancello e continuare a tenerlo chiuso costituisce una grave violazione alla libera circolazione. Auspichiamo che dall’Amministrazione Raggi e da chi di competenza giunga una immediata decisione di buon senso, consentendo specie a coloro che hanno una limitata capacità motoria di poter fruire senza difficoltà della vasta e preziosa area verde che, tra l’altro, ospita il centro regionale di formazione professionale, il centro sportivo Officine dello Sport e il centro ippico Monte Mario”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina, e Mauro Gallucci delegato protezione civile FdI Roma.