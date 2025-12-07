Categorie: Le e-mail dei lettori Varie
Finalmente illuminata la stradina che collega Casale Rosso a Quarticciolo

Dopo 25 anni una luce di speranza nelle periferie

Giulio Mattone - 7 Dicembre 2025

Dopo 25 anni é stata finalmente illuminata la stradina che collega Casale Rosso a Quarticciolo, entrambi quartieri sotto i riflettori dei media.

Quello che per molte persone potrebbe essere solo l’accensione dei lampioni, per i residenti della comunitá di Casale Rosso rappresenta un chiaro messaggio politico: perseveranza e resilienza alla fine ripagano, perché, come dimostrato con questo piccolo gesto, le istituzioni rispondono quando chiamate a fare il loro lavoro.

I residenti ringraziano Retake, l’opposizione, le forze dell’ordine e l’amministrazione. Finalmente uomini e donne potranno sentirai più sicuri tornando a casa la sera. O quantomeno senza l’impressione di vivere in un quartiere abbandonato.

