Fine della latitanza per “Lallo”: il boss di Tor Bella Monaca catturato in Senegal

La fuga all’estero si è conclusa sotto il peso di una cooperazione internazionale sempre più serrata. Grazie a una “red notice” e al lavoro investigativo del Gico della Guardia di Finanza, coordinato dalla pm Maria Teresa Gerace, si è chiuso il capitolo della latitanza di Giancarlo Tei, noto negli ambienti criminali come “Lallo”. Arrestato all’estero (Senegal), il giovane è ora in attesa di estradizione per essere trasferito in Italia.

Il suo nome, negli anni, è diventato sinonimo di violenza e regolamenti di conti. Una traiettoria criminale segnata da agguati e vendette incrociate, specchio delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio nella periferia romana.

Nel maggio 2024 era stato gravemente ferito in un agguato sotto casa a Tor Bella Monaca: un tentato omicidio in pieno stile mafioso, per il quale sono stati condannati tre sicari arrivati appositamente dal Nord Italia. Ma non era la prima volta.

Già nel 2015, appena maggiorenne, era stato colpito a colpi di pistola davanti alla sua abitazione, in un episodio che aveva segnato l’inizio della sua ascesa criminale.

Le indagini restituiscono il profilo di un soggetto capace di muoversi ben oltre i confini locali. Secondo gli inquirenti, Tei avrebbe intrecciato rapporti con figure di primo piano del narcotraffico, a partire da Elvis Demce, ritenuto uno dei principali referenti dei gruppi albanesi nella Capitale.

Non mancherebbero, inoltre, contatti con ambienti riconducibili alla ’ndrangheta, in particolare con le cosche di San Luca, così come legami con il clan guidato da Michele Senese, storico punto di riferimento della criminalità organizzata romana.

Al centro dei suoi interessi, la gestione della piazza di spaccio di via Giovanni Battista Scozza, area strategica sotto il profilo economico e territoriale.

Nonostante i ripetuti attentati subiti e la pressione dei gruppi rivali, Tei sarebbe riuscito a mantenere il controllo dell’area, consolidando la propria posizione.

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