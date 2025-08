Finge di pregare con il rosario, poi deruba una ragazza. Fermato 48enne

Si confondeva tra la folla festante dei pellegrini, con il rosario stretto tra le mani e l’aria raccolta di chi è venuto a Roma per il Giubileo dei Giovani. In realtà, quel 48enne georgiano non era lì per pregare, ma per rubare.

La scena si è consumata a due passi dal Vaticano, nei pressi della stazione metro Ottaviano, uno dei cuori pulsanti della Roma giubilare di questi giorni. Migliaia di giovani in arrivo da ogni parte del mondo, sorrisi, canti, bandiere: un clima di gioia e condivisione che, per qualcuno, può diventare l’occasione perfetta per mimetizzarsi.

Il georgiano ci aveva provato: aveva scelto con cura il suo travestimento – un rosario ben visibile, mani giunte, atteggiamento assorto – e si era messo in cerca della sua vittima. Un attimo di distrazione, un movimento rapido, e lo smartphone era sparito. La sua vittima, una giovane pellegrina, ha però subito lanciato l’allarme.

Nel frattempo, due commesse di un negozio lì vicino, insospettite dai movimenti dell’uomo, hanno chiamato la Polizia. Gli agenti, già presenti sul territorio con servizi rafforzati disposti dalla Questura per il Giubileo, lo tenevano d’occhio. Lo hanno seguito, osservato, e infine bloccato. Nello zaino, c’era ancora il cellulare appena sottratto.

Ma la sorpresa non finisce qui. Una volta in centrale, è emerso che sul 48enne pendeva un mandato di cattura per altri furti commessi in passato.

La speranza di passare inosservato tra i fedeli, si è infranta contro la vigilanza degli operatori in campo. Ora l’uomo si trova a Rebibbia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

